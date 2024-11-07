«Делают под шумок»: депутат обвинил казахстанских чиновников в рейдерстве

Лидер парламентской фракции «Ак жол» Азат Перуашев направил депутатский запрос к генеральному прокурору, в котором выразил обеспокоенность по поводу практики отбирания бизнеса у предпринимателей со стороны государственных служащих.

Лидер парламентской фракции «Ак жол» Азат Перуашев направил депутатский запрос к генеральному прокурору, в котором выразил обеспокоенность по поводу практики отбирания бизнеса у предпринимателей со стороны государственных служащих.

По его словам, предприниматели Казахстана обращаются в Демократическую партию «Ак жол» с тревожными сигналами о растущей практике использования чиновниками своих полномочий для рейдерских захватов бизнеса и передела собственности.

— Один из ярких примеров — случай с акиматом Сарыагашского района Туркестанской области, который, ссылаясь на возврат собственности Болата Назарбаева, отобрал у предпринимателей часть объектов санатория, приобретённых на аукционе Минфина в 2017 году. При этом объекты, принадлежащие Назарбаеву, были возвращены его компании, а бизнес понес убытки на 2 млрд тенге, - говорится в запросе.

Аналогичные ситуации произошли и в других регионах. АО «КТЖ» через суд обязало ТОО «АНГРЕНСОР Ltd.» безвозмездно передать здание и железнодорожные пути на станции Атыгай в Павлодарской области, стоимость которых превышала 1,5 млрд тенге.

В Мангыстауской области министерство транспорта своим приказом вынесло решение о включении подъездных ж/д путей, с 90-х годов принадлежащих АО «Каскор-Транссервис», в перечень магистральных сетей и их переходе в государственную собственность на безвозмездной основе.

А в Жамбылской области районная прокуратура изъяла 200 гектаров у ТОО «Жеміс-Жидек», которое с 2007 года развивает сельхозпроизводство.

— Эта тенденция набирает обороты и уже не только госорганы, но и прочие монополисты «под шумок» пытаются «наложить лапу» на собственность других предприятий. Так, в Таразе ТОО «Жамбылские электрические сети» на днях безапелляционно потребовало от фабрики обработки шерсти (ТОО «ПОШ-Тараз») безвозмездно передать в собственность монополисту электрическую подстанцию, принадлежащую этой фабрике. Поступают и другие подобные сигналы из разных регионов. Налицо уже целая практика передела собственности, - сказано в запросе

Как отмечается, эти действия стали частью нарастающей практики передела собственности, что нарушает нормы Конституции Казахстана, которая защищает как государственную, так и частную собственность. Принудительное отчуждение возможно только через суд и при условии компенсации. Однако в указанных случаях компенсации нет, и речь не идет о восстановлении справедливости в отношении незаконно приобретённых активов.

Также подчеркивается, что при этом рейдеры часто ссылаются на работу по возврату незаконных активов, связанных с олигархами Старого Казахстана, но в приведённых примерах речь не идет о таких фигурах. Напротив, объекты возвращаются владельцам, близким к покойному Болату Назарбаеву, а добросовестные предприниматели теряют законно приобретенную собственность.

Депутат считает, что такая практика противоречит не только Конституции, но и указам президента Казахстана, в частности, Указу о мерах по либерализации экономики, который акцентирует внимание на защите частной собственности. Подобные действия подрывают доверие как отечественных, так и иностранных инвесторов.

Депутаты фракции «Ак жол» призвали правительство и генеральную прокуратуру обратить внимание на эту проблему, прекратить незаконный передел собственности и защитить интересы добросовестных предпринимателей.