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Социум

Множественные нарушения нашли в детсадах и школах Атырау

Прокуратура Атырау провела проверку работы образовательных и дошкольных организаций на территории города. Во время проверки они выявили факты нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического, пожарного и медицинского законодательства.
Арайлым Усербаева
Множественные нарушения нашли в детсадах и школах Атырау

Прокуратура Атырау провела проверку работы образовательных и дошкольных организаций на территории города. Во время проверки они выявили факты нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического, пожарного и медицинского законодательства.

В частности, санврачи выписали детским садам и школам административные штрафы на сумму 63 миллиона тенге, департамент медицинского и фармацевтического контроля - 4,2 миллиона тенге, пожарные оштрафовали на 1,2 миллиона тенге, департамент по обеспечению качества в сфере образования 11,7 миллиона тенге, инспекция труда - на 1,7 миллиона тенге.

По итогам проверки  внесено 260 актов прокурорского надзора, по результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 51 должностное лицо и в пользу государства взыскано 82,1 миллиона тенге.

Кроме того, начаты досудебные расследования в отношении заведующих трех детских садов, которые путем мошенничества от государства получили незаконно 16,5 миллиона тенге. Сейчас сумма возвращена государству в полном объеме.

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