Двойные отпускные и премии: в детсадах Актюбинской области растратили 240 млн тенге

Прокуратуры Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области выявили в детсадах факты растраты бюджетных средств в сумме свыше 240 миллионов тенге. Деньги присваивались через премирование работников, а для этого необоснованно завышались бюджетные заявки. Бесконтрольно вносились изменения, в том числе завышение сумм в приказы на премирование заведующих.

Прокуратуры Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области выявили в детсадах факты растраты бюджетных средств в сумме свыше 240 миллионов тенге. Деньги присваивались через премирование работников, а для этого необоснованно завышались бюджетные заявки. Бесконтрольно вносились изменения, в том числе завышение сумм в приказы на премирование заведующих.

– Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, дублирования переводов, фиктивных командировочных, - сообщили в генеральной прокуратуре.

Кроме того, один из бухгалтеров некоторым работникам незаконно начисляла завышенные зарплаты, двойные отпускные и командировочные на общую сумму свыше 24 миллиона тенге. Далее эти деньги без каких-либо обоснований переводились на личные счета бухгалтера, либо заведующей детского сада.

Таким образом, в отношении экс-руководителя районного отдела образования, трех заведующих и четырех бухгалтеров детсадов начаты досудебные расследования по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Расследование ведет антикоррупционная службе.