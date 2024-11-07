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Социум

В аэропорту Астаны задерживаются 12 рейсов из-за непогоды

О задержках авиарейсов сообщили в международном аэропорту Астаны. На сегодняшний день из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилёт – также 6.
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В аэропорту Астаны задерживаются 12 рейсов из-за непогоды

О задержках авиарейсов сообщили в международном аэропорту Астаны. На сегодняшний день из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилёт – также 6.

Задержки на вылет:

  • FZ1304 Астана — Дубай
  • TK357 Астана — Стамбул
  • IQ353 Астана — Атырау
  • IQ437 Астана — Петропавловск
  • KC7365 Астана — Орал
  • DV479 Астана — Санья

Четыре рейса задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий в Астане.

Задержки на прилет:

  • KC621 Алматы — Астана
  • KC7316 Кызылорда — Астана
  • DV742 Актау — Астана
  • IQ354 Алматы — Астана
  • KC7366 Орал — Астана
  • IQ353 Алматы — Астана

Пассажиры могут узнать актуальную информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании на официальном сайте международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному телефону: 8 (7172) 702-999.

Напомним, 6 ноября столицу накрыл шквалистый ветер, в результате которого зарегистрированы: падение башенного крана, срыв конструкций кровли, балконов, повреждение автомобилей фрагментами обшивки зданий и деревьев. По информации «Казгидромет» 7 ноября в Астане облачно, снег, гололед и метель. Ветер с порывами 30 метров в секунду и более.

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