В аэропорту Астаны задерживаются 12 рейсов из-за непогоды

О задержках авиарейсов сообщили в международном аэропорту Астаны. На сегодняшний день из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилёт – также 6.
Задержки на вылет:
- FZ1304 Астана — Дубай
- TK357 Астана — Стамбул
- IQ353 Астана — Атырау
- IQ437 Астана — Петропавловск
- KC7365 Астана — Орал
- DV479 Астана — Санья
Четыре рейса задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий в Астане.
Задержки на прилет:
- KC621 Алматы — Астана
- KC7316 Кызылорда — Астана
- DV742 Актау — Астана
- IQ354 Алматы — Астана
- KC7366 Орал — Астана
- IQ353 Алматы — Астана
Пассажиры могут узнать актуальную информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании на официальном сайте международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному телефону: 8 (7172) 702-999.
Напомним, 6 ноября столицу накрыл шквалистый ветер, в результате которого зарегистрированы: падение башенного крана, срыв конструкций кровли, балконов, повреждение автомобилей фрагментами обшивки зданий и деревьев. По информации «Казгидромет» 7 ноября в Астане облачно, снег, гололед и метель. Ветер с порывами 30 метров в секунду и более.