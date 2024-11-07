В аэропорту Астаны задерживаются 12 рейсов из-за непогоды

О задержках авиарейсов сообщили в международном аэропорту Астаны. На сегодняшний день из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилёт – также 6.

О задержках авиарейсов сообщили в международном аэропорту Астаны. На сегодняшний день из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилёт – также 6.

Задержки на вылет:

FZ1304 Астана — Дубай

TK357 Астана — Стамбул

IQ353 Астана — Атырау

IQ437 Астана — Петропавловск

KC7365 Астана — Орал

DV479 Астана — Санья

Четыре рейса задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий в Астане.

Задержки на прилет:

KC621 Алматы — Астана

KC7316 Кызылорда — Астана

DV742 Актау — Астана

IQ354 Алматы — Астана

KC7366 Орал — Астана

IQ353 Алматы — Астана

Пассажиры могут узнать актуальную информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании на официальном сайте международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному телефону: 8 (7172) 702-999.

Напомним, 6 ноября столицу накрыл шквалистый ветер, в результате которого зарегистрированы: падение башенного крана, срыв конструкций кровли, балконов, повреждение автомобилей фрагментами обшивки зданий и деревьев. По информации «Казгидромет» 7 ноября в Астане облачно, снег, гололед и метель. Ветер с порывами 30 метров в секунду и более.