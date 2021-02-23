Сообщение о порыве магистрального газопровода в Илекском районе, в 6-7 километрах от села Мухраново, поступило 23 февраля в 10.40, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подача газа в Казахстан приостановлена из-за взрыва на газопроводе в Оренбурге Иллюстративное фото из архива "МГ"   По данным МЧС России, пострадавших и погибших нет. К месту происшествия выехали силы и средства Главного управления МЧС России по Оренбургской области. На сайте Минэнерго Российской Федерации сообщается, что 3 февраля в 07.37 было обнаружено падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков (ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»). - В 07.57 персоналом отключен участок 51–123 км газопровода Оренбург–Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз». В 08.30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода. В 08.49 персоналом отключён участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода «Союз». Прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург–Новопсков, - говорится на сайте Минэнерго. Также уточняется, что причиной отключения стало повреждение на 108 километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа.
Газопровод «Союз» проходит через территорию России, Казахстана и Украины по маршруту Оренбург — Уральск — Александров Гай — ГИС «Сохрановка» (находится на границе России и Украины) — Кременчуг — Долина — Ужгород. Протяженность газопровода составляет 2750 км, из них 300 км проходит по территории Казахстана, 1568 км — по территории Украины.
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