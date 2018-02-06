Подаренные экс-акимом Уральска на День города часы остановились

Часы подарил ко Дню города в 2017 году Вениамин МУКАТАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подарок был установлен на фасаде драмтеатра имени А. Островского. В редакцию "МГ" обратились читатели, которые рассказали, что часы остановились еще вчера, 5 февраля, и до сих пор не работают. По словам директора областного театра Юрия ЗЕЛЕНЦОВА, о поломке он знает и в скором времени часы вновь запустят. - Мы уже вызвали электриков, они разберутся, в чем проблема. Это первый случай, когда подаренные нам часы вдруг перестали ходить, - пояснил Юрий ЗЕЛЕНЦОВ. Однако читатели заявили, что это не п