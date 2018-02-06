Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Подаренные экс-акимом Уральска на День города часы остановились

Часы подарил ко Дню города в 2017 году Вениамин МУКАТАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подарок был установлен на фасаде драмтеатра имени А. Островского. В редакцию "МГ" обратились читатели, которые рассказали, что часы остановились еще вчера, 5 февраля, и до сих пор не работают. По словам директора областного театра Юрия ЗЕЛЕНЦОВА, о поломке он знает и в скором времени часы вновь запустят. - Мы уже вызвали электриков, они разберутся, в чем проблема. Это первый случай, когда подаренные нам часы вдруг перестали ходить, - пояснил Юрий ЗЕЛЕНЦОВ. Однако читатели заявили, что это не п
gorod
Подаренные экс-акимом Уральска на День города часы остановились
Часы подарил ко Дню города в 2017 году Вениамин МУКАТАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Подарок был установлен на фасаде драмтеатра имени А. Островского. В редакцию "МГ" обратились читатели, которые рассказали, что часы остановились еще вчера, 5 февраля, и до сих пор не работают. По словам директора областного театра Юрия ЗЕЛЕНЦОВА, о поломке он знает и в скором времени часы вновь запустят. - Мы уже вызвали электриков, они разберутся, в чем проблема. Это первый случай, когда подаренные нам часы вдруг перестали ходить, - пояснил Юрий ЗЕЛЕНЦОВ. Однако читатели заявили, что это не первый случай, когда часы не ходят. К слову, подарочные часы диаметром в полтора метра с подсветкой, звуковым оповещением, GPS приемником, координирующим часовой пояс по спутнику, были сделаны специально на предприятии «Алмаз ЧасПроект» в городе Донецк Ростовской области РФ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
часы подарок

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article