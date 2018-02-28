Подаривший свою почку парень из Уральска устроился на работу

Абзал АДИЛОВ устроился на работу охранником, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Абзала, после выхода статьи о нем на новостном портале "МГ", его вызвали в акимат города Уральска и предложили работу. - Заместитель акима города Уральска Мирболат НУРЖАНОВ предложил мне работать охранником. Я с радостью согласился. Теперь занимаюсь оформлением документов для трудоустройства, - пояснил Абзал. Напомним, в октябре 2017 года Абзал АДИЛОВ отдал свою почку Жамиле БАЙСЕРИКОВОЙ из Шымкента. Девушке срочно нужна была операция по пересадке почки и Абзал добровольно стал донором. В феврале