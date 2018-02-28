Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Подаривший свою почку парень из Уральска устроился на работу

Абзал АДИЛОВ устроился на работу охранником, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Абзала, после выхода статьи о нем на новостном портале "МГ", его вызвали в акимат города Уральска и предложили работу. - Заместитель акима города Уральска Мирболат НУРЖАНОВ предложил мне работать охранником. Я с радостью согласился. Теперь занимаюсь оформлением документов для трудоустройства, - пояснил Абзал. Напомним, в октябре 2017 года Абзал АДИЛОВ отдал свою почку Жамиле БАЙСЕРИКОВОЙ из Шымкента. Девушке срочно нужна была операция по пересадке почки и Абзал добровольно стал донором. В феврале
Кристина Кобина
Подаривший свою почку парень из Уральска устроился на работу
Абзал АДИЛОВ устроился на работу охранником, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам Абзала, после выхода статьи о нем на новостном портале "МГ", его вызвали в акимат города Уральска и предложили работу. - Заместитель акима города Уральска Мирболат НУРЖАНОВ предложил мне работать охранником. Я с радостью согласился. Теперь занимаюсь оформлением документов для трудоустройства, - пояснил Абзал. Напомним, в октябре 2017 года Абзал АДИЛОВ отдал свою почку Жамиле БАЙСЕРИКОВОЙ из Шымкента. Девушке срочно нужна была операция по пересадке почки и Абзал добровольно стал донором. В феврале стало известно, что молодой человек успел жениться, однако у него возникли проблемы с трудоустройством. Как оказалось, около года ему нельзя поднимать более 5 килограммов, по своей профессии он работать не может, а на бирже вакансий охранника пока нет. Живет Абзал у своего дяди, а единственным доход его семьи - это зарплата супруги.
охранник Работа Почка Абзал Адилов

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article