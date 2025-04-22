Подготовка психологов воинских частей прошла в Уральске

22 апреля текущего года в региональном командовании "Батыс" прошла практическая подготовка психологов воинских частей РгК "Батыс". Мероприятие было направлено на совершенствование профессиональных навыков военных психологов, повышение уровня их готовности к выполнению служебных задач в различных условиях, передает пресс-служба регионального командования.

В рамках занятия была организована серия практических тренингов, психологических тестов и ролевых упражнений, направленных на развитие стрессоустойчивости, эмпатии и эффективной коммуникации.