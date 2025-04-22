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Социум

Подготовка психологов воинских частей прошла в Уральске

Для обмена опытом в качестве приглашённого специалиста приняла участие практикующий психолог Асем Туреева.
Дана Рахметова
Подготовка психологов воинских частей прошла в Уральске

22 апреля текущего года в  региональном командовании "Батыс" прошла практическая подготовка психологов воинских частей РгК "Батыс". Мероприятие было направлено на совершенствование профессиональных навыков военных психологов, повышение уровня их готовности к выполнению служебных задач в различных условиях, передает пресс-служба регионального командования. 

В рамках занятия была организована серия практических тренингов, психологических тестов и ролевых упражнений, направленных на развитие стрессоустойчивости, эмпатии и эффективной коммуникации.

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— Для обмена опытом и повышения практической значимости занятий в качестве приглашённого специалиста приняла участие практикующий психолог психологического центра «Дарын» Асем Туреева. Она поделилась современными методами работы с личным составом, продемонстрировала авторские методики диагностики и коррекции психоэмоционального состояния военнослужащих. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению психологической устойчивости воинских коллективов и является важной составляющей комплексной подготовки кадров РгК "Батыс", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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