Подозреваемого в организации нарколаборатории, где от отравления погибли двое, экстрадировали из России

Из России в Казахстан экстрадировали гражданина, подозреваемого в создании и руководстве транснациональной преступной группой, занимавшейся производством и сбытом мефедрона в Алматы и других регионах страны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

По версии следствия, с 2021 года фигурант вербовал людей, находившихся в трудном финансовом положении, распределяя между ними роли по изготовлению, транспортировке и фасовке психотропных веществ.

- Участники выполняли различные функции по изготовлению, перевозке, фасовке и распространению психотропных веществ, а их действия дистанционно координировались через мессенджер Telegram, - отметили в надзорном ведомстве.

В 2024 году по указанию лидера в Алматы запустили несколько подпольных нарколабораторий. В процессе варки мефедрона в одной из них двое "варщиков" получили смертельное химическое отравление. Однако даже после этого работа лабораторий не прекратилась - к делу просто привлекли новых исполнителей.

Осенью того же года деятельность одной из точек ликвидировали правоохранительные органы:

- 19 сентября 2024 года деятельность одной из лабораторий пресечена сотрудниками полиции. В ходе обысков обнаружены свыше 24 кг химических веществ, оборудование, средства защиты и готовая продукция. В июле 2025 года подозреваемый задержан на территории Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину, - говорится в официальном сообщении.

Сейчас экстрадированный находится под стражей в следственном изоляторе. За создание и руководство организованной преступной группой, а также незаконный оборот психотропных веществ ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.