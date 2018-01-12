Иллюстративное фото из архива "МГ" Преступление якобы произошло вечером 11 января. В сообщении сказано, что полицейские ищут мужчину 35-40 лет, который совершил попытку изнасилования ученицы 7 класса. Подозреваемый был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном и в светлый вязаный свитер. В пресс-службе ДВД ЗКО информацию о розыске преступника не опровергли, однако потребовали прислать им письменный запрос.