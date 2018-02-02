Подозреваемые во взяточничестве сотрудницы ювенальной полиции дали противоречивые показания в суде Уральска

1 февраля в Уральском городском суде бывшие сотрудницы полиции, обвиняемые в получении взятки по предварительному сговору, дали противоречивые показания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов дела стало известно, что трое сотрудниц ювенальной полиции, выполняя свой долг, выявили нарушение. В одном из продуктовых магазинов города было продано пиво несовершеннолетнему. Одна из подозреваемых во взяточничестве ХАБИБУЛЛИНА на судебном процессе дала признательные показания и ее дело оформлено в отдельное производство. А еще двое бывших сотрудниц НАЙЗАБЕКОВА И ЕСЕНАЛИЕВА в даче по