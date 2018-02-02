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Происшествия

Подозреваемые во взяточничестве сотрудницы ювенальной полиции дали противоречивые показания в суде Уральска

1 февраля в Уральском городском суде бывшие сотрудницы полиции, обвиняемые в получении взятки по предварительному сговору, дали противоречивые показания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из материалов дела стало известно, что трое сотрудниц ювенальной полиции, выполняя свой долг, выявили нарушение. В одном из продуктовых магазинов города было продано пиво несовершеннолетнему. Одна из подозреваемых во взяточничестве ХАБИБУЛЛИНА на судебном процессе дала признательные показания и ее дело оформлено в отдельное производство. А еще двое бывших сотрудниц НАЙЗАБЕКОВА И ЕСЕНАЛИЕВА в даче по
Кристина Кобина
Подозреваемые во взяточничестве сотрудницы ювенальной полиции дали противоречивые показания в суде Уральска
1 февраля в Уральском городском суде бывшие сотрудницы полиции, обвиняемые в получении взятки по предварительному сговору, дали противоречивые показания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Из материалов дела стало известно, что трое сотрудниц ювенальной полиции, выполняя свой долг, выявили нарушение. В одном из продуктовых магазинов города было продано пиво несовершеннолетнему. Одна из подозреваемых во взяточничестве ХАБИБУЛЛИНА на судебном процессе дала признательные показания и ее дело оформлено в отдельное производство. А еще двое бывших сотрудниц НАЙЗАБЕКОВА И ЕСЕНАЛИЕВА в даче показаний разошлись. По словам Есеналиевой, они были в дружеских отношениях с Хабибуллиной и хорошо общаются с ней около 10 лет. - Как-то в разговоре Хабибуллина попросила меня поехать с ней и Найзабековой к хозяйке магазина домой, у которой были выявлены нарушения, чтобы помочь уговорить ее подписать протокол, ссылаясь на то, что она плохо владеет русским языком. После чего она охарактеризовала хозяйку магазина Арыстанову как скандальную женщину. А у меня уже был опыт работы именно с ней. Полгода назад я выявила у Арыстановой нарушения, и тогда дело было  передано в суд. За данное правонарушение во второй раз она могла лишиться лицензии на продажу алкоголя вовсе, - пояснила Есеналиева. - Когда мы приехали домой к ней, я первым делом начала просить ее подписать протокол, который непосредственно оформляла Найзабекова. После моей просьбы Арыстанова стала переглядываться глазами с Хабибуллиной, и тогда я поняла, что тут что-то не так, и у них уже есть определенная договоренность между собой, о которой я не знаю. Есеналиева рассказала, что при разговоре с хозяйкой она стояла позади Хабибуллиной и Найзабековой, но поняла, что речь идет о деньгах. - Потом Арыстанова набрала в телефоне цифры и показала это Хабибуллиной. На что та не согласилась. После предприниматель была недовольна и громко высказалась, что если завтра к ней придут четверо, то сумма увеличится. Найзабекова сказала, что это дело зарегистрировано в КУИС и его не так просто будет исправить, - рассказала Есеналиева. Со слов Есеналиевой, буквально на следующий день после встречи с Арыстановой, ей позвонила Хабибуллина и попросила ее выйти во двор ДВД ЗКО. Я поняла, то что мне нужно что-то взять у хозяйки магазина и передать Хабибулиной. - Я вышла во двор и пошла с Арыстановой в подъезд жилого дома. Там она меня называла по фамилии и сказала, что 30о тысяч тенге у нее не было, она смогла принести лишь 250.  Я ответила, что мне все равно и к этому делу не имею никакого отношения. Тогда она хотела сунуть конверт с деньгами мне в руки, я убрала их. Она положила мне его в мою сумку. Позже произошло задержание, - рассказала Есеналиева. Однако дело вела Найзабекова. Кроме того, она была не согласна с показаниями Есеналиевой и рассказала другие подробности данного дела. - Да, мы действительно ездили к ней втроем. О том, что была договоренность с деньгами я и не предполагала, потому что все переговоры по телефону с Арыстановой вела Хабибуллина. Я работаю на этой должности всего 1,5 месяца, не знаю, как оформлять протоколы и сама все время просила Хабибуллину помогать мне, слепо доверяя ей, - пояснила в суде Найзабекова. - О том, когда писали сумму взятки в телефоне и вели договор я даже не поняла, зная, что дело в любом случае будет мною направлено в суд. Оно было зарегистрировано в базе, то есть это значит, что по другому уже тут нельзя изменить какие-то нюансы. Найзабекова вспомнила, что когда Арыстанова не подписала протокол, она все равно ей выписала уведомление. Но та не реагировала на действия сотрудницы полиции. - Когда мы вышли от Арыстановой, она крикнула нам в след, что позвонит Хабибуллиной и скажет свое решение. А на следующий день я узнала о задержании Есеналиевой. Правда, в этот день я вызывала Арыстанову в ДВД, потому что мне нужны были ее данные и чтобы она подписала кое-какие документы. На момент ведения этого дела я готовилась к своей свадьбе и не вникала в суть происходящего, - пояснила подозреваемая. - И те мои высказывания, о которых говорит Есеналиева, не было произнесено из моих уст на встрече с хозяйкой. Напомним, сотрудница ювенальной полиции Уральска призналась в получении взятки. Однако Уральский городской суд с наказанием не согласился, который запросил прокурор для подозреваемой.
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