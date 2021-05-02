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Социум

Подозреваемый в краже спрыгнул в реку, спасаясь от полиции в Атырау

Мужчина самостоятельно выбрался из воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 28 апреля около 14.00 на пульт дежурного 102 поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки по улице Темирханова находятся подозрительные люди. – В ходе проверки сотрудниками видеонаблюдения центра оперативного управления и патрульной полиции установлено, что двое неизвестных граждан болгаркой вырезали арматуру из фундамента. Однако подозреваемые, увидев сотрудников полиции, скрылись с места события, к тому же один из них п
Арайлым Усербаева
Подозреваемый в краже спрыгнул в реку, спасаясь от полиции в Атырау
Мужчина самостоятельно выбрался из воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
47 полицейских уволили по отрицательным мотивам в ЗКО
47 полицейских уволили по отрицательным мотивам в ЗКО
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 28 апреля около 14.00 на пульт дежурного 102 поступило сообщение о том, что на территории строительной площадки по улице Темирханова находятся подозрительные люди. – В ходе проверки сотрудниками видеонаблюдения центра оперативного управления и патрульной полиции установлено, что двое неизвестных граждан болгаркой вырезали арматуру из фундамента. Однако подозреваемые, увидев сотрудников полиции, скрылись с места события, к тому же один из них прыгнул в реку Урал. На момент прибытия сотрудников ЧС подозреваемый сам выбрался из воды. Как выяснилось позже, прыгнувшим в реку гражданином оказался 35-летний местный житель. В настоящее время по данному факту проводится расследование, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
кража река

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