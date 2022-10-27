Подозреваемых в двойном убийстве задержали в Актобе

Ранее полицейские задержали троих. Теперь еще шестерых, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в министерстве внутренних дел РК, по подозрению в убийстве двух мужчин в Актобе установили всех подозреваемых. - Ранее полицейские задержали троих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Еще шестерых задержали в одном из населенных пунктов в 400 километрах от областного центра, - сообщили в ведомстве. Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство». В прокуратуре проинформировали, вечером 26 октября на пульт службы ЦОУ управления полиции Актобе