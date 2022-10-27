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Происшествия

Подозреваемых в двойном убийстве задержали в Актобе

Ранее полицейские задержали троих. Теперь еще шестерых, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в министерстве внутренних дел РК, по подозрению в убийстве двух мужчин в Актобе установили всех подозреваемых. - Ранее полицейские задержали троих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Еще шестерых задержали в одном из населенных пунктов в 400 километрах от областного центра, - сообщили в ведомстве. Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство». В прокуратуре проинформировали, вечером 26 октября на пульт службы ЦОУ управления полиции Актобе
Кристина Кобина
Подозреваемых в двойном убийстве задержали в Актобе
Ранее полицейские задержали троих. Теперь еще шестерых, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Подозреваемых в двойном убийстве задержали в Актобе
Подозреваемых в двойном убийстве задержали в Актобе
Как сообщили в министерстве внутренних дел РК, по подозрению в убийстве двух мужчин в Актобе установили всех подозреваемых.
- Ранее полицейские задержали троих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Еще шестерых задержали в одном из населенных пунктов в 400 километрах от областного центра, - сообщили в ведомстве.
Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство». В прокуратуре проинформировали, вечером 26 октября на пульт службы ЦОУ управления полиции Актобе поступило сообщение о том, что на берегу реки Илек, недалеко от банного комплекса "Оазис" по улице Нокина, обнаружено два трупа.
- Для проверки поступившей информации на место происшествия прибыли прокурор области, начальник департамента полиции и следственно-оперативная группа. Среди кустов обнаружили трупы мужчин 31 года и 27 лет с признаками насильственной смерти, - сообщил помощник прокурора Актюбинской области Өркен Ещанов.
Расследование взято правоохранителями на особый контроль.

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убийство

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