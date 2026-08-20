Подпольная лаборатория в гараже: двум братьям в Казахстане грозит пожизненный срок

В Казахстане силовики пресекли деятельность масштабной лаборатории по изготовлению "синтетики", организованной двумя братьями, сообщает Polisia.kz.

По данным МВД, задержание произошло в Экибастузе. Местные жители обустроили кустарное производство запрещенных веществ прямо во дворе жилого дома - в гаражном помещении.

Во время обыска полицейские изъяли свыше 10 килограммов психотропного вещества «альфа-PVP», 860 литров химических реагентов и жидкостей, 300-литровую емкость-реактор, а также весы, лабораторную посуду и средства индивидуальной защиты.

- Установлено, что действия подозреваемых координировал куратор через мессенджер "Signal", который отслеживал весь цикл наркопроизводства и оставлял им схроны с прекурсорами, - рассказали в МВД.

По факту незаконного изготовления и производства наркотических средств начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса РК. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания, им грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Сейчас оперативники устанавливают каналы поставки химических компонентов и других возможных участников преступного бизнеса.

