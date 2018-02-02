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Подробности ДТП с участием автобуса в ЗКО рассказал пострадавший
Николай ЕРМАЛАЕВ ехал в этом автобусе из поселка Трекино в Уральск на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов пострадавшего Николая ЕРМАЛАЕВА, он работает сторожем в одной частной фирме и ехал на работу в автобусе. - Мне осталось доехать где-то 250 метров и была бы моя остановка. Я встал и подошел к двери, рядом стоял маленький ребенок, а его бабушка сидела на одном из передних сидений автобуса, держа внука за руку. Тут я посмотрел в лобовое стекло и увидел, как впереди заносит фуру, водитель автобуса начал тормозить. Само столкновение я не помню. Пришел в себя, когда шел п
Николай ЕРМАЛАЕВ ехал в этом автобусе из поселка Трекино в Уральск на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Со слов пострадавшего Николая ЕРМАЛАЕВА, он работает сторожем в одной частной фирме и ехал на работу в автобусе.
- Мне осталось доехать где-то 250 метров и была бы моя остановка. Я встал и подошел к двери, рядом стоял маленький ребенок, а его бабушка сидела на одном из передних сидений автобуса, держа внука за руку. Тут я посмотрел в лобовое стекло и увидел, как впереди заносит фуру, водитель автобуса начал тормозить. Само столкновение я не помню. Пришел в себя, когда шел пешком обратно в сторону своего дома. Меня остановили врачи и отправили на скорой помощи на обследование в больницу, - рассказал Николай.
В больнице пострадавшему нанесли на ногу гипс и отправили на амбулаторное лечение. Супруга Николая Вера рассказала, что муж до сих пор пребывает в каком-то шоке.
- Конечно, вчера его отпустили домой, а ночью ему стало плохо. Его, видимо, недообследовали что-ли, - задается вопросом жена пострадавшего. - Вообще он вчера не чувствовал боли в груди. А сегодня я весь день бегаю к местным врачам за советами и в аптеки за лекарствами. Очень переживаю, вдруг что-то серьезное. Однако самой мне его теперь в больницу не дотащить.
Николай ЕРМАЛАЕВ отметил, что в его памяти осталась жуткая картина после ДТП. Он видел погибшую женщину и как сильно зажало кондуктора.
Напомним, 1 февраля около 16.00 на желаевской трассе в районе АЗС "Питстоп" столкнулись пассажирский автобус и фура. На месте погибла женщина. Позже стало известно, что погибли 2 человека, 7 человек госпитализированы. Вечером того же дня аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ принес соболезнования семьям погибших и поручил руководству ДВД усилить безопасность на дорогах области, также он потребовал провести тщательное расследование причин аварии.В ДВД ЗКО озвучили причину произошедшего ДТП. Водитель автобуса Жумабек МУХАТОВ рассказал, что в ДТП погиб его сын. Семья готовится к похоронам.