Подробности ДТП с участием автобуса в ЗКО рассказал пострадавший

Николай ЕРМАЛАЕВ ехал в этом автобусе из поселка Трекино в Уральск на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов пострадавшего Николая ЕРМАЛАЕВА, он работает сторожем в одной частной фирме и ехал на работу в автобусе. - Мне осталось доехать где-то 250 метров и была бы моя остановка. Я встал и подошел к двери, рядом стоял маленький ребенок, а его бабушка сидела на одном из передних сидений автобуса, держа внука за руку. Тут я посмотрел в лобовое стекло и увидел, как впереди заносит фуру, водитель автобуса начал тормозить. Само столкновение я не помню. Пришел в себя, когда шел п