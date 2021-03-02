Мужчина требовал переприкрепить его из одной поликлиники в другую, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина совершил самоподжог в здании маслихата ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, сегодня, 2 марта, в приемную облздрава пришел мужчина с требованиями поменять прикрепление с поликлиники №4 на поликлинику №3. - Так как данное решение находится на уровне поликлиники, и.о. руководителя управления здравоохранения Арман Калибеков пригласил для разговора директора поликлиники №3. Пока он шел в управление, посетителя попросили написать письменное обращение и изложить суть просьбы. Тот в агрессивной форме выразил недовольство. По словам очевидцев, он изначально вел себя очень неадекватно и угрожал скандалом, от него пахло алкоголем, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Далее, по информации этого же ведомства, в какой-то момент мужчина вынул коробку со спичками и поджег свой свитер, при этом бензином не пользовался. - Находившийся рядом работник управления здравоохранения быстро помог снять ему свитер и потушил огонь о пол. В результате ни сам мужчина, ни другие люди не пострадали. Был вызван наряд полиции, которые задержали мужчину и после составления протокола увезли его на медицинское освидетельствование, - добавили в управлении здравоохранения ЗКО. По словам Армана Калибекова, никаких препятствий по выполнению его просьбы не было. Наоборот, ему пошли навстречу и намеревались помочь, поэтому и был вызван директор поликлиники №3, так как процедура прикрепления технически проводится через портал поликлиники. Все необходимые разъяснения мужчине были даны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.