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Социум

Подростка осудили за убийство матери в ЗКО

Он будет отбывать наказание в колонии для подростков.
Арайлым Усербаева
Подростка осудили за убийство матери в ЗКО

Сегодня, восьмого октября в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 17-летнего Адилета Валиева. Его признали виновным в убийстве родной матери. Дело рассматривали присяжные заседатели. Валиева приговорили к девяти годам лишения свободы. Свое наказание осужденный будет отбывать в колонии для несовершеннолетних. 

– Валиев совершил тяжкое преступление. При вынесении приговора учитывалось то, что подсудимый является несовершеннолетним. Вещественные доказательства в виде белого паласа, одежда Валиевой, образцы ногтей, волос, железная монтировка, складной нож подлежат уничтожению, - зачитала судья Динара Гильманова. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней. 

Напомним, преступление произошло 18 октября в Шынгырлауском районе. 16-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери. Женщина скончалась на месте.

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