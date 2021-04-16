Подростки жестоко избили сверстника в Атырау (видео)

Трое подростков жестоко избили сверстника в Атырау, сняв происходящее на сотовый телефон, сообщает ATPress.kz. В социальных сетях распространилось видео, на котором группа подростков в грубой форме предъявляет претензии парню, а затем избивают его. Один из них, выражаясь матом, пинает ногой по лицу школьника, затем на него нападают еще двое подростков. Все происходящее снимается на видео. В конце они разбегаются. Как сообщили в полиции Атырауской области, предварительно установлено, что случай произошел 12 апреля в 18.30 на территории специализированного лицея-интерната для одаренных детей Аты