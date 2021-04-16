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Происшествия Социум

Подростки жестоко избили сверстника в Атырау (видео)

Трое подростков жестоко избили сверстника в Атырау, сняв происходящее на сотовый телефон, сообщает ATPress.kz. В социальных сетях распространилось видео, на котором группа подростков в грубой форме предъявляет претензии парню, а затем избивают его. Один из них, выражаясь матом, пинает ногой по лицу школьника, затем на него нападают еще двое подростков. Все происходящее снимается на видео. В конце они разбегаются. Как сообщили в полиции Атырауской области, предварительно установлено, что случай произошел 12 апреля в 18.30 на территории специализированного лицея-интерната для одаренных детей Аты
Кристина Кобина
Подростки жестоко избили сверстника в Атырау (видео)
Трое подростков жестоко избили сверстника в Атырау, сняв происходящее на сотовый телефон, сообщает ATPress.kz.
Подростки жестоко избили сверстника в Атырау
Подростки жестоко избили сверстника в Атырау
В социальных сетях распространилось видео, на котором группа подростков в грубой форме предъявляет претензии парню, а затем избивают его. Один из них, выражаясь матом, пинает ногой по лицу школьника, затем на него нападают еще двое подростков. Все происходящее снимается на видео. В конце они разбегаются. Как сообщили в полиции Атырауской области, предварительно установлено, что случай произошел 12 апреля в 18.30 на территории специализированного лицея-интерната для одаренных детей Атырауской области в Авангарде. - Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. Сотрудники полиции установили личности подростков. По их информации, это мальчики 16, 14 и 13 лет. По данному факту департамент полиции Атырауской области ведет проверку по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство", - прокомментировали в пресс-службе полиции.

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подростки

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