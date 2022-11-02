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Социум

Подросток ездил за рулём авто без номеров в Атырау

Машину водворили на специальную стоянку. Фото ДП Атырауской области В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что первого ноября в 1:05 на улице Сатпаева оставили ВАЗ без заднего государственного знака. Машина зарегистрирована в России. За рулём находился 17-летний подросток. В отношении юноши составили административный протокол по части 4 статьи 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», а собранные документы направили в административный суд. Фото ДП Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читател
Арайлым Усербаева
Подросток ездил за рулём авто без номеров в Атырау
Машину водворили на специальную стоянку.
Подросток ездил за рулем авто без номеров в Атырау
Подросток ездил за рулем авто без номеров в Атырау
Фото ДП Атырауской области В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что первого ноября в 1:05 на улице Сатпаева оставили ВАЗ без заднего государственного знака. Машина зарегистрирована в России. За рулём находился 17-летний подросток. В отношении юноши составили административный протокол по части 4 статьи 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», а собранные документы направили в административный суд.
Подросток ездил за рулем авто без номеров в Атырау
Подросток ездил за рулем авто без номеров в Атырау
Фото ДП Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция Авто подросток

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