Подросток ездил за рулём авто без номеров в Атырау

Машину водворили на специальную стоянку. Фото ДП Атырауской области В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что первого ноября в 1:05 на улице Сатпаева оставили ВАЗ без заднего государственного знака. Машина зарегистрирована в России. За рулём находился 17-летний подросток. В отношении юноши составили административный протокол по части 4 статьи 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», а собранные документы направили в административный суд. Фото ДП Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читател