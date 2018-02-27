Подросток избил одноклассницу в школе ЗКО

Данный инцидент произошел в одной из школ поселка Чапаево Акжайыкского района. На школьника завели уголовное дело, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя отдела образования Акжайыксого района Уалихана МАЛДЫБАЕВА, данный инцидент между сверстниками произошел еще 6 февраля. - В школе во время перемены одноклассники не поняли друг друга, между ними произошла ссора. После чего парень нанес однокласснице несколько ударов по голове. Оба они ученики 11 класса, - пояснили в отделе образования. К слову, данный случай зарегистрирован в РОВД Акжайыкского района. -