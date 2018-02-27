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Происшествия Социум

Подросток избил одноклассницу в школе ЗКО

Данный инцидент произошел в одной из школ поселка Чапаево Акжайыкского района. На школьника завели уголовное дело, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя отдела образования Акжайыксого района Уалихана МАЛДЫБАЕВА, данный инцидент между сверстниками произошел еще 6 февраля. - В школе во время перемены одноклассники не поняли друг друга, между ними произошла ссора. После чего парень нанес однокласснице несколько ударов по голове. Оба они ученики 11 класса, - пояснили в отделе образования. К слову, данный случай зарегистрирован в РОВД Акжайыкского района. -
Кристина Кобина
Подросток избил одноклассницу в школе ЗКО
Данный инцидент произошел в одной из школ поселка Чапаево Акжайыкского района. На школьника завели уголовное дело, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместителя руководителя отдела образования Акжайыксого района Уалихана МАЛДЫБАЕВА, данный инцидент между сверстниками произошел еще 6 февраля. - В школе во время перемены одноклассники не поняли друг друга, между ними произошла ссора. После чего парень нанес однокласснице несколько ударов по голове. Оба они ученики 11 класса, - пояснили в отделе образования. К слову, данный случай зарегистрирован в РОВД Акжайыкского района. - По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, после чего дело будет передано в комиссию по делам несовершеннолетних, - отметил Уалихан МАЛДЫБАЕВ, не уточнив при этом, по какой статье заведено дело. Также в отделе образования сообщили, что врачи поставили диагноз девочке - сотрясение головного мозга. - После полного обследования в районной больнице 12 февраля она начала посещать занятия в школе, -отметил заместитель руководителя отдела образования.
школа драка

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