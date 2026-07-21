Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Поступление в докторантуру: стали известны даты сдачи КАЗТЕСТ и правила подачи заявок

Казахстанцы, планирующие поступать в докторантуру, сдадут обязательный экзамен по системе КАЗТЕСТ уже 26 июля.
gorod
Поступление в докторантуру: стали известны даты сдачи КАЗТЕСТ и правила подачи заявок
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Как сообщили в пресс-службе Национального центра тестирования, регистрация на сертификационное тестирование откроется 22 июля и продлится всего три дня - по 24 июля включительно.

Подать заявление можно онлайн через официальный портал app.testcenter.kz. Экзаменационные пункты будут работать в 16 городах страны, включая Астану, Алматы, Шымкент и большинство областных центров.

Экзаменационный блок КАЗТЕСТ традиционно делится на четыре этапа:

  • Аудирование: 20 заданий (20 минут);
  • Чтение: 40 заданий (50 минут);
  • Письмо: 2 задания (50 минут);
  • Говорение: 2 задания (7 минут).

Для успешного прохождения абитуриенту необходимо набрать пороговый балл по каждому из четырех направлений.

- Результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте app.testcenter.kz в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования, - уточнили в пресс-службе НЦТ.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article