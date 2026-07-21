Поступление в докторантуру: стали известны даты сдачи КАЗТЕСТ и правила подачи заявок

Как сообщили в пресс-службе Национального центра тестирования, регистрация на сертификационное тестирование откроется 22 июля и продлится всего три дня - по 24 июля включительно.
Подать заявление можно онлайн через официальный портал app.testcenter.kz. Экзаменационные пункты будут работать в 16 городах страны, включая Астану, Алматы, Шымкент и большинство областных центров.
Экзаменационный блок КАЗТЕСТ традиционно делится на четыре этапа:
- Аудирование: 20 заданий (20 минут);
- Чтение: 40 заданий (50 минут);
- Письмо: 2 задания (50 минут);
- Говорение: 2 задания (7 минут).
Для успешного прохождения абитуриенту необходимо набрать пороговый балл по каждому из четырех направлений.
- Результаты тестирования по блокам "Письмо" и "Говорение" будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте app.testcenter.kz в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования, - уточнили в пресс-службе НЦТ.