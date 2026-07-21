Больше сотни стихийных свалок нашли в ЗКО благодаря космомониторингу

Экологи и местная полиция продолжают бороться с мусорными навалами в регионе. Большую часть из них уже ликвидировали.

С начала 2026 года на территории Западно-Казахстанской области с помощью космического мониторинга обнаружили 113 несанкционированных свалок. Антилидером по количеству мусорных залежей стал район Байтерек - там зафиксировали сразу 64 объекта. В других районах ситуация выглядит следующим образом:

Теректинский район - 20 свалок;

Уральск - 17 свалок;

Бурлинский район - 10 свалок;

Сырымский район - 2 свалки.

На сегодняшний день ликвидировано 84 свалки, что составляет 74% от всего объема выявленных залежей.

Руководитель департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев отмечает, что мониторинг и рейды по выявлению нарушителей идут постоянно. С апреля по июль экологи и госорганы провели 14 рейдов в Уральске, а также в районе Байтерек и Теректинском районе. В ходе проверок нашли еще 31 стихийную свалку - все они уже полностью убраны силами местных акиматов.

Кроме того, в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" в области регулярно проводят экологические пресс-туры с участием СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме мусора.