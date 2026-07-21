Более 12 тысяч нарушений ПДД зафиксировали за десять дней на трассе в Актюбинской области

Снизить скорость прямо перед камерой, а потом снова надавить на газ - больше не сработает.

С 10 июля на участке республиканской автодороги Актобе - Кандыагаш заработала автоматическая система контроля средней скорости движения. Всего за первые 10 дней работы комплекс зафиксировал более 12 тысяч фактов превышения, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Как пояснили в ведомстве, все нарушения регистрируются автоматически и отправляются для оформления предписаний в соответствии с законодательством РК.

Как работает новая система?

В отличие от привычных стационарных камер, фиксирующих скорость лишь в одной точке, новый комплекс вычисляет среднюю скорость автомобиля на всём протяжении контролируемого участка. Хитрость со снижением скорости перед камерой с последующим разгоном здесь не поможет - нарушение всё равно будет зафиксировано.

В департаменте полиции Актюбинской области подчеркивают: цель нововведения - не увеличение количества штрафов, а профилактика аварий и снижение смертности на дорогах.

Почему это важно?

- Превышение скорости остаётся одной из главных причин тяжёлых ДТП. На высокой скорости у водителя практически не остаётся времени на принятие решения, тормозной путь увеличивается в разы, а последствия любой ошибки становятся роковыми, - дополнили в ведомстве.

Полицейские призывают водителей относиться к правилам дорожного движения ответственно, соблюдать скоростной режим на всём протяжении маршрута и учитывать погодные условия.