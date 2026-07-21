Полицейские Уральска спасли из воды шестерых щенят

Трогательная история со счастливым концом произошла в одном из городских парков.

К патрулировавшим территорию сотрудникам полиции обратились две школьницы 11-13 лет. Девочки заметили, что в воде оказались шесть маленьких щенков, и попросили о помощи.

Ситуация осложнялась тем, что рядом находилась собака - предположительно, мама малышей. Защищая свое потомство, она никого не подпускала к воде.

На место прибыли капитан полиции Джохар Ертаев и стажёр Өрлен Ожанов. Оценив обстановку, полицейские аккуратно вытащили из воды всех шестерых щенят. После того как испуганные и мокрые малыши оказались на суше, собака подошла к ним и увела с собой в сторону леса.