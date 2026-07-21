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Социум

Полицейские Уральска спасли из воды шестерых щенят

Трогательная история со счастливым концом произошла в одном из городских парков.
Арайлым Усербаева
Полицейские Уральска спасли из воды шестерых щенят
Стоп-кадр из видео ДП по ЗКО

К патрулировавшим территорию сотрудникам полиции обратились две школьницы 11-13 лет. Девочки заметили, что в воде оказались шесть маленьких щенков, и попросили о помощи.

Ситуация осложнялась тем, что рядом находилась собака - предположительно, мама малышей. Защищая свое потомство, она никого не подпускала к воде.

На место прибыли капитан полиции Джохар Ертаев и стажёр Өрлен Ожанов. Оценив обстановку, полицейские аккуратно вытащили из воды всех шестерых щенят. После того как испуганные и мокрые малыши оказались на суше, собака подошла к ним и увела с собой в сторону леса.

- Порой служебный день начинается как обычно, а заканчивается спасением сразу шести маленьких жизней, - отметили в департаменте полиции.

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