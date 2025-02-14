Тело нашли во дворе дома: гибель сельского школьника расследуют в Актюбинской области

Погибший десятиклассник учился в школе села Шиликты Шалкарского района. 17 января подросток пожаловался на плохое самочувствие и пропустил занятия. А уже вечером мать обнаружила сына мёртвым во дворе дома, передает Orda.kz.

Полиция завела дело по факту суицида несовершеннолетнего.

– Он из полной благополучной семьи. Вечером мать и сын вместе вышли доить скот. Сын сказал, что привяжет верблюжонка. Когда мать приготовила чай, она пошла его искать и обнаружила тело. В тот день погибший мальчик был в хорошем настроении. Сам он крупного телосложения. Мы провели беседу с учениками, родителями, учителями. Приехали специалисты, чтобы поддержать одноклассников. Нам важно сохранить благополучие других детей,- рассказал начальник отдела образования Шалкарского района Аянберген Башанов.

Чиновники утверждают, что случаев буллинга в сельской школе, где учился погибший, не было.

– Ученик совершил самоубийство. Сейчас работает рабочая группа, которая собрала всю информацию от учителей, директора школы и знакомых погибшего. Также анализировали соцсети. Изучили факторы потенциальной угрозы в образовательном учреждении, включая возможные случаи насилия. По итогам проверки факты буллинга не выявили, - сообщили в управлении образования Актюбинской области.

Подросток был младшим из четырёх детей в семье. Занимался спортом, был одним из активных учеников класса. Отец работает вокзале, а мать – учительница.