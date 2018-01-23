Об этом рассказал заместитель директора Областной детской больницы Александр ГЕХМАН, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Александра ГЕХМАНА, 14-летний подросток поступил к ним вечером, 21 января. -Его состояние на данный момент тяжелое, он находится в реанимации. У него сквозное ранение шеи, задет шейный позвонок, - пояснил заместитель директора Областной детской больницы. - На данный момент пациент находится под наблюдением нейрохирургов областной клинической больницы. Кроме того, Александр ГЕХМАН заверил, что у подростка есть шансы на жизнь, и они делают все для этого. Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил огнестрельное оружие - ружье и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.  