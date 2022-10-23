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Подросток с ножом набросился на мужчину в ТРЦ Актобе

Инцидент произошел вечером 22 октября, передает портал "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 22 октября примерно в 17:30 несовершеннолетний 2005 года рождения нанёс два удара ножом в шею 19-летнему парню. Пострадавшего госпитализирован в БСМП. Отметим, что происшествие случилось на втором этаже ТРЦ «Керуен сити». По данному факту начато досудебное расследование «Покушение на убийство». Подозреваемого отправили в ИВС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Подросток с ножом набросился на мужчину в ТРЦ Актобе
Инцидент произошел вечером 22 октября, передает портал "Мой ГОРОД".
Подросток с ножом набросился на мужчину в ТРЦ Актобе
Подросток с ножом набросился на мужчину в ТРЦ Актобе
По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 22 октября примерно в 17:30 несовершеннолетний 2005 года рождения нанёс два удара ножом в шею 19-летнему парню. Пострадавшего госпитализирован в БСМП. Отметим, что происшествие случилось на втором этаже ТРЦ «Керуен сити». По данному факту начато досудебное расследование «Покушение на убийство». Подозреваемого отправили в ИВС.
Подросток с ножом набросился на мужчину в ТРЦ Актобе
Подросток с ножом набросился на мужчину в ТРЦ Актобе
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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