Подросток с ножом набросился на мужчину в ТРЦ Актобе

Инцидент произошел вечером 22 октября, передает портал "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 22 октября примерно в 17:30 несовершеннолетний 2005 года рождения нанёс два удара ножом в шею 19-летнему парню. Пострадавшего госпитализирован в БСМП. Отметим, что происшествие случилось на втором этаже ТРЦ «Керуен сити». По данному факту начато досудебное расследование «Покушение на убийство». Подозреваемого отправили в ИВС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.