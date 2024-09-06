Авария произошла второго сентября около 10.00 в районе Байтерек. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, опрокинулась Toyota Camry, за рулем которой был 16-летний подросток. В результате аварии они получил травмы.

Полицейские составили административный протокол в отношении родителей ребенка по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Их оштрафовали на 10 МРП или 36 920 тенге.

Владельца авто тоже наказали. Его привлекли к ответственности по статье 612 КоАП РК «Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления». Ему грозит штраф в 50 МРП или 184 600 тенге.







