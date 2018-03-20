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Происшествия Социум

Подруги убитой в Уральске женщины рассказали о ней (видео)

Подруги и коллеги Джамили заявили, что женщина одна воспитывала дочь и занималась бизнесом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам близкой подруги убитой Бакыт БИСЕНГАЛИЕВОЙ, женщина занималась продажей мяса. - Два года назад мы вместе с ней торговали здесь, в павильоне (в районе рынка "Жайык" - прим автора), потом она ушла, занялась бизнесом. Она молодец, сама всего добилась в жизни, и дочь воспитывала. Она у нее учится в университете в Астане. С мужем они давно в разводе. Похоронами сейчас занимаются ее родители и сестра. Это большое горе для них, - пояснила женщина. Коллеги н
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Подруги убитой в Уральске женщины рассказали о ней (видео)
Подруги и коллеги Джамили заявили, что женщина одна воспитывала дочь и занималась бизнесом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам близкой подруги убитой Бакыт БИСЕНГАЛИЕВОЙ, женщина занималась продажей мяса. - Два года назад мы вместе с ней торговали здесь, в павильоне (в районе рынка "Жайык" - прим автора), потом она ушла, занялась бизнесом. Она молодец, сама всего добилась в жизни, и дочь воспитывала. Она у нее учится в университете в Астане. С мужем они давно в разводе. Похоронами сейчас занимаются ее родители и сестра. Это большое горе для них, - пояснила женщина. Коллеги недоумевают, из-за чего 49-летнюю Джамилю могли так зверски убить. - Она никогда ничего плохого никому не делала. Все мы ходим гулять в кафе, и это не повод называть ее гулящей. То, что сейчас про нее говорят, все это неправда, - заявила Бакыт БИСЕНГАЛИЕВА. Последний раз Джамилю Бакыт видела 8 марта, и женщина не рассказывала о том, что у нее есть какие-то проблемы. Стоит отметить, что двор, где нашли тело убитой женщины, находится в нескольких кварталах от дома, где она проживала. Жители дома по улице Жамбыла, где нашли тело Джамили, рассказали, что сотрудники полиции стали опрашивать жителей в 11 часов дня. - Вчера пришли полицейские к нам и сказали, что за гаражами в нашем дворе нашли обнаженный труп женщины. В ту ночь я совсем не спала и как ни странно ничего не слышала. Всего одна машина за всю ночь заезжала во двор и все. То, что убийство произошло под носом у полицейских, - это, так сказать, плевок в их сторону. Мы, жильцы, вообще уже привыкли к такому, осенью из-за этих же гаражей два трупа бомжей вытаскивали, - сообщила Валентина ШАРЕНКО. Несмотря на то, что убийство произошло 19 марта, в ДВД ЗКО до сих пор комментировать случившееся отказываются. Напомним, утром 19 марта, около городского отдела полиции был найден окровавленный труп женщины. Фотографии с места происшествия по средствам месенджера WhatsApp облетели весь Казахстан. LiqX0g0SOZw
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
убийство

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