Подруги убитой в Уральске женщины рассказали о ней (видео)

Подруги и коллеги Джамили заявили, что женщина одна воспитывала дочь и занималась бизнесом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам близкой подруги убитой Бакыт БИСЕНГАЛИЕВОЙ, женщина занималась продажей мяса. - Два года назад мы вместе с ней торговали здесь, в павильоне (в районе рынка "Жайык" - прим автора), потом она ушла, занялась бизнесом. Она молодец, сама всего добилась в жизни, и дочь воспитывала. Она у нее учится в университете в Астане. С мужем они давно в разводе. Похоронами сейчас занимаются ее родители и сестра. Это большое горе для них, - пояснила женщина. Коллеги н