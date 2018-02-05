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Социум

Подрядчик объяснил, почему вовремя не сдал новую школу в Уральске

Директор ТОО "СВ плюс" Сабит УТЕБАЛИЕВ, которое занимается строительством школы в Сарытау, сейчас проходит обвиняемым по делу экс-министра национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сабит УТЕБАЛИЕВ отметил, сейчас строительство приостановлено. У компании нет собственных средств на завершение объекта - Задержка со сдачей школы в эксплуатацию никоим образом не связана с моим участием в судебном процессе. У меня есть заместители и люди, которые занимаются этим вопросом. На 90% школа готова. Осталось получить софинансирование из мест
gorod
Подрядчик объяснил, почему вовремя не сдал новую школу в Уральске
Директор ТОО "СВ плюс" Сабит УТЕБАЛИЕВ, которое занимается строительством школы в Сарытау, сейчас проходит обвиняемым по делу экс-министра национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" Сабит УТЕБАЛИЕВ отметил, сейчас строительство приостановлено. У компании нет собственных средств на завершение объекта - Задержка со сдачей школы в эксплуатацию никоим образом не связана с моим участием в судебном процессе. У меня есть заместители и люди, которые занимаются этим вопросом.  На 90% школа готова. Осталось получить софинансирование из местного бюджета. Это около 185 млн тенге. Эти деньги нам планируют выдать в апреле или мае. В течение месяца мы эти деньги освоим и достроим школу. К тому же там предстоит завершить работы по благоустройству территории и посадке деревьев. Это нужно делать при наступлении теплой погоды, - сообщил директор ТОО "СВ плюс" Сабит Утебалиев. Школу в микрорайоне Сарытау поселка Зачаганск начали строить в 2016 году. Объект стоимостью в 1,8 млрд тенге планировали сдать в эксплуатацию в декабре 2017 года, но сейчас сроки перенесли на лето 2018 года. Стоит отметит, что сейчас в Зачаганске все школы переполнены. Ранее аким ЗКО Алтай Кульгинов заявил, что в случае срыва сроков сдачи объекта в эксплуатацию, к подрядной организации будут применены штрафные санкции. Напомним, строительство школы в микрорайоне Сарытау в поселке Зачаганск началось в октябре 2016 года. Ее открытие должно было пройти еще в конце 2017 года, однако подрядчик не успел закончить все работы и ввод здания в эксплуатацию отложили еще на полгода до второго квартала 2018 года. Недавно аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что компания достроит школу, в противном случае они будут вынуждены подать в суд. Руслан АЛИМОВ
школа строительство

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