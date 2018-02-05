Подрядчик объяснил, почему вовремя не сдал новую школу в Уральске

Директор ТОО "СВ плюс" Сабит УТЕБАЛИЕВ, которое занимается строительством школы в Сарытау, сейчас проходит обвиняемым по делу экс-министра национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сабит УТЕБАЛИЕВ отметил, сейчас строительство приостановлено. У компании нет собственных средств на завершение объекта - Задержка со сдачей школы в эксплуатацию никоим образом не связана с моим участием в судебном процессе. У меня есть заместители и люди, которые занимаются этим вопросом. На 90% школа готова. Осталось получить софинансирование из мест