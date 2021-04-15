Подсолнечное масло подорожало в ЗКО

Последнее резкое подорожание масла было в ноябре прошлого года, тогда цена увеличилась почти вдвое, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Уральска снова возмущены поднятием цен на подсолнечное масло, еще пару недель назад масло стоило более чем на 100 тенге дешевле, чем сейчас. При этом подорожало масло не только местного производства, но и импортное. - С таким успехом мы скоро будем жарить и печь все на жире, как в далекие 90-е годы. Цены немыслимо поднялись, почему такая ситуация? Или все же такая ситуация сложилась из-за подорожания бензина? Мы даже не знаем как будем жить даль