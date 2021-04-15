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Социум

Подсолнечное масло подорожало в ЗКО

Последнее резкое подорожание масла было в ноябре прошлого года, тогда цена увеличилась почти вдвое, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Уральска снова возмущены поднятием цен на подсолнечное масло, еще пару недель назад масло стоило более чем на 100 тенге дешевле, чем сейчас. При этом подорожало масло не только местного производства, но и импортное. - С таким успехом мы скоро будем жарить и печь все на жире, как в далекие 90-е годы. Цены немыслимо поднялись, почему такая ситуация? Или все же такая ситуация сложилась из-за подорожания бензина? Мы даже не знаем как будем жить даль
Кристина Кобина
Подсолнечное масло подорожало в ЗКО
Последнее резкое подорожание масла было в ноябре прошлого года, тогда цена увеличилась почти вдвое, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Жители Уральска снова возмущены поднятием цен на подсолнечное масло, еще пару недель назад масло стоило более чем на 100 тенге дешевле, чем сейчас. При этом подорожало масло не только местного производства, но и импортное. - С таким успехом мы скоро будем жарить и печь все на жире, как в далекие 90-е годы. Цены немыслимо поднялись, почему такая ситуация? Или все же такая ситуация сложилась из-за подорожания бензина? Мы даже не знаем как будем жить дальше, видимо, мизерных зарплат будет хватать только на еду, - говорит жительница Уральска Ирина. Стоит отметить, масло подорожало даже у местного производителя, если раньше один литр масла марки "Белес" можно было купить в социальном мини-маркете "Ел ырысы" по 615 тенге, то сейчас стоимость составляет 745 тенге за литр. К слову, на рынке стоимость одного литра масла марки "Белес" составляет 750 тенге, цена привезенного масла достигает 800 тенге за литр. Такая ситуация и с пятилитровой тарой, одна бутыль стоит 3500-3600 тенге, масло других производителей стоит от 3500 и выше. В супермаркетах также наблюдается повышение цен на этот продукт, так литр продукта можно купить от 724 тенге и выше,  пятилитровку - от 3200 тенге. В розничных магазинах еще дороже, чем на рынках и супермаркетах. Официальный представитель управления предпринимательства ЗКО Мейрам Кабдыгалиев рассказал, что 15 марта этого года была проведена комиссия по принятию предельных цен на масло, на сегодня была установлена цена в размере 624 тенге за литр. - То есть продукт относится к социально значимым товарам. Постановлением акимата ЗКО от 8 апреля этого года о предельно-допустимых розничных ценах на социально значимые продовольственные товары, цена на подсолнечное масло была установлена в размере 624 тенге за литр. В случае повышения цен, в соответствии со статьей об административных правонарушениях, будут приняты меры. Данная статья предусматривает штраф в размере 100 МРП (291 700 тенге). Такие проверки будет проводить каждый территориальный орган, - отметил он. - Данное постановление официально было опубликовано 13 апреля. В этот период закупочная цена составляла 730 тенге, и как только они реализуют закупленный товар, цены снова буду на уровне предельно-допустимых. Директор ТОО "Пойма май комбинаты", которая выпускает масло марки "Белес", Акылбек Сармалаев отметил, что в области сложился дефицит сырья, а именно семян подсолнечника. - Мы продаем объем, который необходим местному рынку. На складах есть запасы масла. Проблема не только в удорожании сырья, а в сложности приобретения. Правительство занимается вопросом закрытия экспорта сырья, потому что семена подсолнечника вывозят за границу. В прошлом году был слабый урожай семян во всем мире. Если учесть стоимость сырья и произведенное из него масло, то стоимость одного литра будет составлять более 800 тенге. Стоимость сырья за последние полгода поднялась со 180 тысяч до 320 тысяч тенге за тонну. К примеру, цена в России на данный момент составляет в среднем 60 тысяч рублей (340 тысяч тенге) за одну тонну. Если учесть, что 95% стоимости масла зависит от цены на сырьё, по этой причине цена повышалась, - рассказал он. Со слов Акылбека Сармалаева масло "Белес" дефицита масла не будет. - Отпускная цена на сегодняшний день в литровой фасовке составляет 730 тенге, в пятилитровой фасовке - 720 тенге за литр, - пояснил директор ТОО "Пойма май комбинаты". Напомним, в ноябре прошлого года масло в Уральске подорожало в два раза.
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
Один литр масла подорожал более чем на 100 тенге в ЗКО
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цена повысилась масло

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