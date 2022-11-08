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Социум

Подвоз воды организовали в Уральске

Воды нет в части второго рабочего посёлка. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что в связи с аварийной ситуацией на водопроводе на улице Мусина и переключением абонентов на новый водопровод, временно прекращена подача воды в дома частного сектора по улицам: Партизанская; Мусина; Исатай Батыра; Штыбы; Охранная; Краснодарская; Пионерская; Телеграфная. Водоснабжение восстановят до 20:00 восьмого ноября. Воду подвезут на пересечение Капана Мусина и улицы Штыба в 11:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
Кристина Кобина
Подвоз воды организовали в Уральске
Воды нет в части второго рабочего посёлка.
Подвоз воды организовали в Уральске
Подвоз воды организовали в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что в связи с аварийной ситуацией на водопроводе на улице Мусина и переключением абонентов на новый водопровод, временно прекращена подача воды в дома частного сектора по улицам:
  • Партизанская;
  • Мусина;
  • Исатай Батыра;
  • Штыбы;
  • Охранная;
  • Краснодарская;
  • Пионерская;
  • Телеграфная.
Водоснабжение восстановят до 20:00 восьмого ноября. Воду подвезут на пересечение Капана Мусина и улицы Штыба в 11:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
подвоз

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