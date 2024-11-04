Поезд Тальго и легковушка столкнулись в ЗКО

28 октября на станции «Чингирлау» в Чингирлауском районе поезд «Тальго» на неохраняемом железнодорожном переезде столкнулся с задней частью автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО.

28 октября на станции «Чингирлау» в Чингирлауском районе поезд «Тальго» на неохраняемом железнодорожном переезде столкнулся с задней частью автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Водителя и пассажира легковушки доставили в больницу. По данному факту заведено административное дело по статье 610 «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Согласно статье предусматривается штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на шесть месяцев. Материалы дела будут направлены в суд.

В управлении здравоохранения ЗКО уточнили, что данный случай у них не зарегистрирован. Возможно, пострадавшие обратились за медицинской помощью самостоятельно.