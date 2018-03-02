Погибшие в пожаре в общежитии Атырау были жителями ЮКО (видео)

Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Замир БЕРДАШЕВ. По словам спикера, в настоящее время один из рабочих находится в реанимации с ожогами верхних конечностей, верхних дыхательных путей, 65% ожогами тела, второй пострадавший с 10-15% ожога тела находится в отделении травматологии. Еще двоим из четверных была оказана первая медицинская помощь, и они отпущены на амбулаторное лечение, - р