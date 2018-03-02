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Происшествия

Погибшие в пожаре в общежитии Атырау были жителями ЮКО (видео)

Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Замир БЕРДАШЕВ. По словам спикера, в настоящее время один из рабочих находится в реанимации с ожогами верхних конечностей, верхних дыхательных путей, 65% ожогами тела, второй пострадавший с 10-15% ожога тела находится в отделении травматологии. Еще двоим из четверных была оказана первая медицинская помощь, и они отпущены на амбулаторное лечение, - р
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Погибшие в пожаре в общежитии Атырау были жителями ЮКО (видео)
Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Замир БЕРДАШЕВ. По словам спикера, в настоящее время один из рабочих находится в реанимации с ожогами верхних конечностей, верхних дыхательных путей, 65% ожогами тела, второй пострадавший с 10-15% ожога тела находится в отделении травматологии. Еще двоим из четверных была оказана первая медицинская помощь, и они отпущены на амбулаторное лечение, - рассказал Замир БЕРДАШЕВ. На месте пожара работает оперативный штаб во главе с первым заместителем акима Атырауской области Сагиндыком ЛУКПАНОВЫМ,  а также следственно-оперативная группа. Результаты расследования будут сообщены позже. - Пожар возник в 8.10 утра, в 8.19 информация о пожаре поступила в Негосударственную противопожарную службу "Батыс сервис плюс". Мы находились на расстоянии 42 км. Наши подразделения в течение 50 минут прибыли к месту пожара. Также на расстоянии 10 км находятся аварийные службы компании НСОС на Карабатане, которые и вошли в состав тех сил и средств, которые участвовали в тушении пожара, - рассказал Замир БЕРДАШЕВ. По словам проектного менеджера подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержана САДИРБАЛИНА, все погибшие в результате пожара в контейнерном общежитии являются гражданами ЮКО, они работали слесарями-монтажниками. - В момент возгорания в общежитии находились рабочие, которые вернулись с ночной смены, дневная смена заступила на работу. В это время в общежитии часть рабочих принимала душ, остальные переодевались. Точную причину пожара не знаем. Помещения, в которых жили рабочие, - временные сооружения для вахтового поселка, обогревались они электрическими обогревателями, в компании есть ответственный по пожарной безопасности, на объекте имеется пожарная сигнализация, имелись огнетушители, но их, видимо, оказалось недостаточно, - рассказал  Ержан САДИРБАЛИН. По словам представителя компании, работы на данном объекте в настоящее время  остановлены. Руководство компании готово выплатить материальный ущерб семьям погибших, а также оказать моральную поддержку. Напомним, 2 марта в результате пожара в контейнерном общежитии в вахтовом городке в районе Карабатана на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» погибли 6 человек. Четверо пострадавших были доставлены в областную больницу. Один пострадавший, по словам врачей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.  
6YixfjIe2dk Алия ЖАМИТОВА ФОТО РСК
Пожар рабочие брифинг общежитие

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