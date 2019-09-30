По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем +16 градусов, ночью +6. В Атырау переменная облачность, днем 20 градусов выше нуля, ночью +13. В Актобе днем до 12 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Переменная облачность, 23 градуса тепла днем и 14 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.