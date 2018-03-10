Погода на 11 марта

Днем в Уральске будет - 10, - 12, ночью - 21, - 23 градуса без осадков. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Актобе днем температура воздуха составит - 10, - 1, ночью -20, - 22 градуса. В Атырау днем будет 0, - 2 градуса, ночью - 6, - 8. В Актау днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла, ночью + 1, + 3 градуса. Ночью, по прогнозам синоптиков, возможен дождь со снегом.