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Социум

Погода на 11 марта

Днем в Уральске будет - 10, - 12, ночью - 21, - 23 градуса без осадков. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Актобе днем температура воздуха составит - 10, - 1, ночью -20, - 22 градуса. В Атырау днем будет 0, - 2 градуса, ночью - 6, - 8. В Актау днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла, ночью + 1, + 3 градуса. Ночью, по прогнозам синоптиков, возможен дождь со снегом.
Marat
Погода на 11 марта
Днем в Уральске будет - 10, - 12, ночью - 21, - 23 градуса без осадков.
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Актобе днем температура воздуха составит - 10, - 1, ночью -20, - 22 градуса.

В Атырау днем будет  0, - 2 градуса, ночью - 6, - 8. В Актау днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла, ночью  + 1, + 3 градуса. Ночью, по прогнозам синоптиков, возможен дождь со снегом.

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