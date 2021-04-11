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Социум

Погода на 12 апреля

На западе Казахстана ожидается теплая погода без осадков. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +22 градуса, ночью +8 градусов. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +26 градусов, ночью +12 градусов. В Актобе днем 18 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до -3 градусов. В Актау днем +24 градуса, ночью +12 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 12 апреля
На западе Казахстана ожидается теплая погода без осадков.
Погода на 17 апреля
Погода на 17 апреля
По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +22 градуса, ночью +8 градусов. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +26 градусов, ночью +12 градусов. В Актобе днем 18 градусов выше нуля, ночью столбик термометра опустится до -3 градусов. В Актау днем +24 градуса, ночью  +12 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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