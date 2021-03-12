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Социум

Погода на 13 марта

На западе Казахстана ожидается погода без осадков. По данным сайта "РГП Казгидромет", в Уральске днем -12 градусов, ночью -23 градуса. В Атырау днем 2 градуса тепла, ночью столбик термометра опустится до -12 градусов. В Актобе днем 14 градусов мороза, ночью до 25 градусов мороза. 3 градуса выше нуля днем и -6 градусов ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 13 марта
На западе Казахстана ожидается погода без осадков.
Погода на 24 декабря
Погода на 24 декабря
По данным сайта "РГП Казгидромет", в Уральске днем -12 градусов, ночью -23 градуса. В Атырау днем 2 градуса тепла, ночью столбик термометра опустится до -12 градусов. В Актобе днем 14 градусов мороза, ночью до 25 градусов мороза. 3 градуса выше нуля днем и -6 градусов ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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