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Социум

Погода на 14 февраля

В Уральске ожидается солнечная погода. В Уральске днем будет -7, -9, ночью -20, -22, солнечно. В Актобе днем температура воздуха составит -12, -14, ночью -23, -25. В Атырау днем ожидается -7, -9, ночью -16, -18. В Актау днем температура воздуха поднимется до +3 градусов выше нуля, ночью опустится до -7 градусов.
Кристина Кобина
Погода на 14 февраля
В Уральске ожидается солнечная погода.
В Уральске днем будет -7, -9, ночью -20, -22, солнечно. В Актобе днем температура воздуха составит -12, -14, ночью -23, -25. В Атырау днем ожидается -7, -9, ночью -16, -18. В Актау днем температура воздуха поднимется до +3 градусов выше нуля, ночью опустится до -7 градусов.  
погода

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