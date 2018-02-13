В Уральске ожидается солнечная погода. В Уральске днем будет -7, -9, ночью -20, -22, солнечно. В Актобе днем температура воздуха составит -12, -14, ночью -23, -25. В Атырау днем ожидается -7, -9, ночью -16, -18. В Актау днем температура воздуха поднимется до +3 градусов выше нуля, ночью опустится до -7 градусов.
Погода на 14 февраля
В Уральске ожидается солнечная погода. В Уральске днем будет -7, -9, ночью -20, -22, солнечно. В Актобе днем температура воздуха составит -12, -14, ночью -23, -25. В Атырау днем ожидается -7, -9, ночью -16, -18. В Актау днем температура воздуха поднимется до +3 градусов выше нуля, ночью опустится до -7 градусов.