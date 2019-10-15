Погода на 16 октября

На большей части западного региона ожидается теплая погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 16 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 12 градусов тепла, ночью +5. В Атырау ожидается погода без осадков, днем +21, ночью +11. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля, ночью +4. Переменная облачность и 22 градуса тепла днем ожидается в Актау. Ночью столбики термометров покажут 10 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимат