Погода на 17 февраля

В Уральске ожидается ясная и солнечная погода. 17 февраля в Уральске днем температура воздуха составит -5, -17, а ночью опустится до -19, -21 градус. В Актобе днем ожидается -9, -11, ночью -20, -22 градуса. В Атырау днем будет -1, -3, солнечно, а ночью -10, -12 градусов. В Актау днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. Фото Медета МЕДРЕСОВА