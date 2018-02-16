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Происшествия Социум

Погода на 17 февраля

В Уральске ожидается ясная и солнечная погода. 17 февраля в Уральске днем температура воздуха составит -5, -17, а ночью опустится до -19, -21 градус. В Актобе днем ожидается -9, -11, ночью -20, -22 градуса. В Атырау днем будет -1, -3, солнечно, а ночью -10, -12 градусов. В Актау днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Кристина Кобина
Погода на 17 февраля
В Уральске ожидается ясная и солнечная погода.
17 февраля в Уральске днем температура воздуха составит -5, -17, а ночью опустится до -19, -21 градус. В Актобе днем ожидается -9, -11, ночью -20, -22 градуса. В Атырау днем будет -1, -3, солнечно, а ночью -10, -12 градусов. В Актау днем температура воздуха прогреется до +7 градусов, ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. Фото Медета МЕДРЕСОВА
погода

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