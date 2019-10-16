Погода на 17 октября

На большей части западного региона ожидается теплая погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 17 октября в Уральске ожидается теплая погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 13 градусов выше нуля, ночью +2. В Атырау ожидается ясная погода без осадков. Днем +16, ночью +6. Малооблачная погода и 14 градусов тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут +4. В Актау переменная облачность, днем +23, ночью +11. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.