По данным РГП "Казгидромет", 18 сентября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 21 градус тепла, ночью +13. Переменная облачность и 27 градусов выше нуля днем ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров покажут 18 градусов тепла. В Актобе дождь, днем +23, ночью +15. В Актау малооблачно. Днем синоптики прогнозируют 26 градусов тепла днем, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.