Погода на 19 октября

На большей части западного региона ожидается погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 19 октября в Уральске ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 15 градусов выше нуля, ночью +4. В Атырау ясная погода без осадков, днем +19, ночью +8. Переменная облачность и 13 градусов выше нуля днем ожидается в Актобе. Ночью синоптики прогнозируют 4 градуса выше нуля. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Днем +22, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.