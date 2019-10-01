По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +16 градусов, ночью +10. В Атырау дождь, днем 20 градусов выше нуля, ночью +14. В Актобе переменная облачность, днем до 16 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до -2 градуса. Солнечно, 23 градуса тепла днем и 14 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.