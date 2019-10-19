Погода на 20 октября

На западе Казахстана ожидается погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 20 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 13 градусов выше нуля днем, ночью +3. В Атырау ясная погода без осадков, днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 19 градусов тепло, ночью +8. В Актобе переменная облачность. Днем +6, ночью +1. Ясная погода без осадков и 20 градусов тепла днем ожидается в Актау. Ночью синоптики прогнозируют 11 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомен