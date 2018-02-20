Погода на 21 февраля

На Западе Казахстана ожидается переменчивая погода с небольшими осадками. По данным РГП "Казгидромет", 21 февраля в Уральске ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем температура воздуха составит -6, -8 градусов, ночью 8, -10 градусов ниже нуля. В Актау днем воздух прогреется до +4, +6 градусов, ночью столбики термометра опустятся до -4. Небольшой снег ожидается и в Актобе. Там температура воздуха днем составит -3, -8 градусов, а ночью 8-13 градусов мороза. В Атырау днем 21 февраля температура воздуха составит 0, -2, ночью -7, -9 градусов.