Погода на 21 октября

На западе Казахстана ожидается теплый понедельник без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 21 октября в Уральске ожидается малооблачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 14 градусов тепла, ночью +4. В Атырау переменная облачность, днем +16, ночью +7. Ясная погода без осадков ожидается в Актобе. Днем синоптики прогнозируют 6 градусов выше нуля, ночью -4. Безоблачная погода ожидается в Актау, днем +19, ночью +11. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.