По данным РГП "Казгидромет", 21 сентября в Уральске синоптики прогнозируют дождь. Днем столбики термометров покажут 18 градусов тепла, ночью +7. Дождь с грозой ожидается в Атырау. Днем столбики термометров покажут 16 градусов тепла, ночью 6 градусов выше нуля. В Актобе дождь, днем +13, ночью +10. В Актау синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем +25, ночью +16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.