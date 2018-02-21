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Социум

Погода на 22 февраля

Морозы возвращаются в Уральск. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 22 февраля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит -5, -7 градусов, а ночью -16, -18 градусов. В Атырау столбик термометра днем остановится на отметке -2, ночью -7, -9 градусов. Днем в Актобе синоптики прогнозируют 4-6 градусов мороза, а ночью -11, -13 градусов. Немного теплее в Актау. Здесь днем температура воздуха прогреется до +3, +5 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -3 градусов.
gorod
Погода на 22 февраля
Морозы возвращаются в Уральск. 
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 22 февраля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит -5, -7 градусов, а ночью -16, -18 градусов. В Атырау столбик термометра днем остановится на отметке -2, ночью -7, -9 градусов. Днем в Актобе синоптики прогнозируют 4-6 градусов мороза, а ночью -11, -13 градусов. Немного теплее в Актау. Здесь днем температура воздуха прогреется до +3, +5 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -3 градусов.
погода

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